В Тюменской области зафиксировали смерть 22 пациентов с коронавирусом

| Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

22 человека с COVID-19 скончались в Тюменской области за сутки. Выявлено 315 случаев болезни, выздоровел 241 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 33 тыс. 860 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 тыс. 209 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 27 тыс. 700 человек.

В Москве заболели 3 тыс. 434 человек, в Московской области - 2 тыс. 236, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 181.

В Свердловской области выявили 714 случаев, в Челябинской области - 655, в Ханты-Мансийском автономном округе - 232, в Курганской области - 198, в Ямало-Ненецком автономном округе - 132.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 млн 604 тыс. 233 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 273 тыс. 964 летальных исхода, выздоровели 8 млн 295 тыс. 811 человек.