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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В постковидный период может проявиться дефицит железа, предупреждают врачи

Общество, 11:19 28 ноября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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После перенесенного COVID-19 уровень железа в крови может упасть. Какие симптомы укажут на это и как восполнить дефицит, рассказала РИА Новости врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко.

Признаками дефицита являются общая слабость, выпадение волос, ухудшение состояния ногтевой пластинки, кожи и так далее. Обнаружив у себя признаки нехватки железа, нужно обязательно обратиться к врачу. Проблема может быть связана с нехваткой других микроэлементов, например, меди, магния, с нарушением микробиоты кишечника. Также в обязательном порядке нужно обратить внимание на показатели ферритина – это "депо" железа у человека, и трансферрина – это "транспортное средство", главный белок – переносчик железа в плазме крови.

Исправить ситуацию и восстановить нормальный уровень железа в организме поможет особое питание. Это могут быть субпродукты: печень говядины, печень свинины, хорошо проваренные почки, сердце крупного рогатого скота, куриная печень. Также это гречка и достаточно большое количество зеленых овощей, причем овощи обязательно должны сочетаться с красными сортами мяса, тогда будет подниматься уровень железа в крови, добавила диетолог.

Однако некоторые сочетания продуктов мешают усвоению железа. Если, например, будет много сладкого вместе с мясными продуктами, и при этом в организме имеется кандидозная флора, то человек создаст все условия для того, чтобы железо из мяса не было усвоено, потому что кандидозная флора будет забирать железо себе.

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# витамины , здравоохранение , коронавирус

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