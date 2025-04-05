Тюменские биатлонисты завоевали два золота в копилку медалей

| Фото: ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Сразу две золотых медали завоевали биатлонисты Виктория Сливко и Александр Логинов из Тюменской области на финальном этапе Кубка Содружества в Мурманске.

Виктория Сливко победила в одиночной эстафете среди женщин. Следом в одиночной эстафете среди мужчин первым финишировал Александр Логинов - для него это уже второе золото за два дня соревнований.

С высоким результатом спортсменов поздравил глава региона Александр Моор в своих соцсетях. "Они в очередной раз подтвердили статус лидеров сборной России", - сказал губернатор.