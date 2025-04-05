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Александр Моор призвал земляков ответственно относиться к сохранности лесов

Губернатор, 11:04 05 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Особый противопожарный режим начал действовать в Тюменской области с 5 апреля. Решение принято в из-за повышения рисков возникновения лесных пожаров, сообщил губернатор региона Александр Моор в своих соцсетях.

Он напомнил, что на территории региона запрещается посещение лесов, проведение пожароопасных работ, включая палы и сжигание мусора, выжигание сухой травы, в том числе на придорожных полосах, разведение костров, использование пиротехники. Полностью ознакомиться с постановлением правительства Тюменской области можно здесь.

"Основной причиной возгорания по-прежнему является человеческий фактор. Неосторожное обращение с огнем может привести к самым разрушительным последствиям. Земляки, надеюсь на вашу сознательность. Сохранность наших лесов — важная задача, справиться с ней мы можем только вместе", - призвал Александр Моор.

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# Александр Моор , особый противопожарный режим , пожароопасный сезон

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