Александр Моор призвал земляков ответственно относиться к сохранности лесов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Особый противопожарный режим начал действовать в Тюменской области с 5 апреля. Решение принято в из-за повышения рисков возникновения лесных пожаров, сообщил губернатор региона Александр Моор в своих соцсетях.

Он напомнил, что на территории региона запрещается посещение лесов, проведение пожароопасных работ, включая палы и сжигание мусора, выжигание сухой травы, в том числе на придорожных полосах, разведение костров, использование пиротехники. Полностью ознакомиться с постановлением правительства Тюменской области можно здесь.

"Основной причиной возгорания по-прежнему является человеческий фактор. Неосторожное обращение с огнем может привести к самым разрушительным последствиям. Земляки, надеюсь на вашу сознательность. Сохранность наших лесов — важная задача, справиться с ней мы можем только вместе", - призвал Александр Моор.