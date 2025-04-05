Тюменцы через тестирование могут узнать, готовы ли они взять животное из приюта

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Готовность человека к тому, чтобы взять животное из приюта можно проверить, пройдя тестирование. Специалисты подготовили несколько вопросов, которые помогут сориентироваться в этом вопросе.

Как сообщает организатор социального проекта платформа "Авито", за первые две недели более 15 тыс. жителей регионов России прошли тестирование, которое помогло оценить их готовность к такому важному шагу. Идея реализована совместно с компанией "Централ Партнершип" и приурочена к показу фильма "Пальма 2" о дружбе собаки и медвежонка. Две тысячи 170 человек уже общаются с представителями приютов и готовятся стать заботливыми хозяевами.

Для того, чтобы стать участником проекта, необходимо пройти тест "Готовы ли вы взять животное из приюта?". По его итогам организаторы предлагают подборку объявлений с животными, ищущими дом, или возможность поддержать благотворительные фонды "Ника, "Рэй", "Верность" и "Фонд защиты городских животных".