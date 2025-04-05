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Тюменских водителей предупреждают о гололедице на дорогах

Общество, 20:29 05 апреля 2025

Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

Дождь, мокрый снег и гололедицу обещают синоптики в Тюменской области с 6 по 8 апреля.

6 апреля ночью местами ожидается небольшой дождь, температура будет варьироваться от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем термометр покажет 10-15 выше нуля.

7 апреля местами пройдет мокрый снег, в отдельных районах возможны гололедица и изморозь. Температура воздуха ночью - от нуля до плюс 5 градусов, днем - до плюс 11.

Мокрый снег ожидается и 8 апреля. Ночью и утром возможны гололедица и изморозь. Столбики термометров опустятся до минус 2 градусов ночью, днем потеплеет до плюс 10-15 градусов.

Все эти дни на федеральных трассах круглосуточно будут дежурить дорожные службы и сотрудники Госавтоинспекции. Водителей призывают быть особенно внимательными за рулем, сообщает информационный центр регионального правительства.

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