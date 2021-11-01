В Тюменской области зарегистрировали смерть 21 человека с COVID-19

| Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Cмерть 21 пациента с коронавирусом зафиксирована в Тюменской области. Заболели 319 человек, выздоровели 238, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 33 тыс. 946 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 тыс. 239 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 36 тыс. 494 человека.

В Москве заболели 3 тыс. 430 человека, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 879, в Московской области - 1 тыс. 867.

В Свердловской области выявили 719 случаев болезни, в Челябинской области - 649, в Ханты-Мансийском автономном округе - 235, в Курганской области - 196, на Ямале - 132.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 млн 536 тыс. 825 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 271 тыс. 531 летальный исход, выздоровели 8 млн 237 тыс. 465 человек.