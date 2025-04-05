Более 140 участников объединил фестиваль #ЛюдиКакЛюди в тюменском центре "Родник"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

140 ребят и их родителей, специалистов, представителей 13 некоммерческих организаций, которые работают с детьми с расстройствами аутистического спектра, собрала региональная площадка Всероссийского инклюзивного фестиваля #ЛюдиКакЛюди в тюменском центре "Родник".



Мероприятие поддержали и детские лагеря: "Ребячья республика", "Алые паруса" и оздоровительный лагерь имени Ю.А. Гагарина.

Для участников Фестиваля прошли игровые, творческие активности и выставка организаций, работающих с детьми с РАС. Праздничным концертом приветствовала гостей детская школа искусств "Гармония", а для родителей прошли консультации специалистов "Родника".

"Мы ездим на Фестиваль #ЛюдиКакЛюди каждый год. Хочу поблагодарить руководство центра за прекрасную организацию площадки. Очень доброжелательная атмосфера и много интересных активностей, — поделилась мама 16-летнего Миши Сафонова Мария. — Мы с Мишей планируем посещать коммуникативный клуб. Было бы здорово, если бы для взрослых ребят было больше возможностей для социализации и адаптации. Как, например, в Доме культуры п. Московского, где мы живем. Там на протяжении трех лет для них организовывают инклюзивные игровые и музыкальные мероприятия", - рассказала она.

Отметим, инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди прошел одновременно в 70 регионах страны.