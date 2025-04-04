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Дом с Гермесом: история особняка Севрюгиных — Шмыровых в Тюмени

Общество, 14:09 04 апреля 2025

ИА Тюменская линия Вид на дом Севрюгина — Шмыровой с барельефами | Фото: ИА Тюменская линия

Каменный двухэтажный дом в районе улиц Республики и Красина (до революции — Царская и Телеграфная) был выстроен в 1880-х годах. На торце здания, в котором располагается Областной кожно-венерологический диспансер, можно увидеть настоящую редкость для дореволюционной архитектуры Тюмени — гипсовые барельефы. В одном из изображений легко узнать Гермеса — с кадуцеем (жезлом, обвитым двумя змеями) в руках и в шлеме с маленькими крыльями. Образом бога торговли в те времена украшали купеческие особняки.

Кто же проживал в этом доме в начале прошлого века — рассказываем в нашем материале.

Один из владельцев дома до революции — мещанин Александр Михайлович Севрюгин. До того, как поселиться в доме на Царской, семья Севрюгиных проживала за рекой, на улице Большая Заречная. Из переписи населения 1897 года известно о роде занятий Александра Михайловича и о его близких. 32-летний Александр Севрюгин, бывший священник, занимался изготовлением сундуков. Также из архивных документов известно, что он занимал должность ремесленного старшины при ремесленной управе и городского оценщика.

С Александром Михайловичем проживала мать Фаина Яковлевна Севрюгина, купеческая вдова 64 лет. Основным ее занятием в документах значится домовладение. Жена Александра Михайловича — 19-летняя Александра Лукинична Севрюгина, мещанка. У супругов была дочь Мария, на тот момент одного месяца от роду.

ИА Тюменская линия Вид на фасад, дом Севрюгина — Шмырова справа | Фото: ИА Тюменская линия

Судя по всему, Александр Севрюгин продал дом на Царской Шмыровым после смерти матери Фаины Яковлевны и с семьей вновь перебрался на Большую Заречную. Кому именно Севрюгин продал дом, известно из записей о переводе недвижимых имений от одного лица к другому 1909 года:

"…утверждена купчая крепость от бывшего священника, а ныне тюменского мещанина Александра Михайловича Севрюгина, крестьянской жены Симбирской губернии Ардатовского уезда Резоватовской волости Ольгой Михайловной Шмыровой". Севрюгин продавал "один каменный и полукаменных два дома". К слову, один из упомянутых полукаменных домов (современный адрес — ул. Красина, 6) из состава усадьбы был снесен относительно недавно — осенью 2014 года.

Сергей Бушуев Дом, который располагался по адресу ул. Красина, 6. Входил в состав усадьбы Севрюгиных — Шмыровых | Фото: Сергей Бушуев

С 1909 года в доме проживали супруги Макарий и Ольга Шмыровы. Согласно Сибирскому торгово-промышленному календарю, Макарий Шмыров владел в Тюмени пимокатным заводом. Производство валяной обуви располагалось в его собственном доме на улице Царской. Еще один источник дохода Макария Алексеевича — торговля обувью. Магазин располагался в доме владелицы аптеки Аграфены Соколовой.

Упоминание Макария Шмырова среди избирателей в Списке по выборам в Государственную Думу города Тюмени, 1912 год | Фото: Упоминание Макария Шмырова среди избирателей в Списке по выборам в Государственную Думу города Тюмени, 1912 год

В выпуске "Сибирской торговой газете" от 26 декабря 1907 года сообщалось, что в доме Шмырова на улице Царской (по всей видимости, подразумевается еще один дом, принадлежавший ему) в праздники будет открыт "театр электро-биограф братьев Патэ": "Новейш. живой фотографии будут показ. интересн. картин, как для взрослых так и для детей. Сеансы будут даваемы как днем с 12 час. и каждый час. Вечером большие вечерние представления в 3 боль. отдел".

Объявление в "Сибирской торговой газете" о показах в доме Шмырова от 30 декабря 1907 года | Фото: Объявление в "Сибирской торговой газете" о показах в доме Шмырова от 30 декабря 1907 года

Еще один кинотеатр Макарий Шмыров открывал в теплое время в Александровском загородном саду. Он арендовал сад у города с 1913 года. Как арендатор, Шмыров обязался починить старые, а также возвести новые постройки на его территории. На хранении в архиве находится любопытный документ: чертеж с расположением зданий в Загородном саду (тогда его площадь была куда больше, чем в наши дни). Согласно чертежу, Макарий Алексеевич должен был выстроить шесть кабинетов, новую кухню, музыкальную эстраду, а также отремонтировать три старых здания.

В своем прошении Макарий Шмыров перечисляет возможные виды досуга для отдыхающей в саду публики, на которые испрашивает разрешение управы:

"…5) В саду должен быть буфет с крепкими напитками, кухней и биллиардом.

7) Просим разрешить оркестр музыки и разные отдельные номера: как то акробатические, музыкальные, клоуны и т. п., а также гастролирующих артистов и артисток.

8) … в саду просим разрешить нам в большие праздники и в будни, по нашему назначению большие гуляния с фейерверками и бенгальскими огнями, а также разными воздушными шарами".

Из переписки Шмырова с городской управой можно узнать много любопытного не только о Загородном саде, но и прилегающих к нему районах. Макарий Алексеевич был крайне обеспокоен обстановкой на соседней Новой улице (сейчас — улица Профсоюзная) — местом концентрации публичных домов:

"Единственной освещенной от сада к городу является "новая улица" с ее красными керосиновыми фонарями. Позволю себе обратить внимание управы что сезон 1913 года утвердил во всем городе обсуждение, что идти в сад небезопасно, а возвращаться очень опасно.

…Все многочисленные драки, нападения, грабежи, включительно до поранении городового весь сезон происходили именно на "Новой улице", но связывались неизбежно с именем "загородного"…. В сущности не всякая семья с детьми согласится отправляться домой вдоль ряда домов терпимости".

Личная подпись Макария Шмырова в переписке с городской управой об аренде Загородного сада, 1913 год | Фото: Личная подпись Макария Шмырова в переписке с городской управой об аренде Загородного сада, 1913 год

С неодобрением относился Шмыров к появлению в саду так называемых парижан — молодых людей без определенного рода занятий, праздно шатающихся по улицам и порой совершавших различные хулиганства и даже грабежи: "Вне дней гуляний (когда назначается плата за вход) обыкновенно с вечера сад наполняется рабочими, "парижанами" и т. п., откровенно являющихся после дневных работ в раздёжку и т. п. и прекращать доступ в сад такой публики я старался лишь при явно непристойном костюме…Эта часть публики вносит сильное смущение в интеллигентную, семейную публику".

Решить эту проблему Шмыров предполагал за счет изменения условий договора по аренде сада: "сад предоставляется в бесплатное пользование публики с 7 часов утра до 8 часов вечера ежедневно, кроме воскресных дней и дней гуляний. В воскресные, праздничные дни и дни гуляний сад открыт бесплатно с 7 часов утра до 4 часов дня".

ИА Тюменская линия Барельеф с изображением бога Гермеса на торце особняка | Фото: ИА Тюменская линия

Влада Нерадовская

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# краеведение , памятники архитектуры

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