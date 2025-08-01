  • 14 августа 202514.08.2025четверг
Подготовку к Единому дню голосования обсудили в Тюменской области

Губернатор, 19:17 14 августа 2025

Подготовку к Единому дню голосования обсудили на Форуме муниципальных депутатов от "Единой России". Участие в нем принял первый вице-спикер Совета Федерации РФ, секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев.

14 сентября жители региона изберут депутатов дум муниципальных округов. Среди кандидатов от "Единой России", определённых на предварительном голосовании, – 17 ветеранов специальной военной операции из 15 муниципалитетов, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своих аккаунтах в соцсетях.

"Перед партией стоят серьёзные задачи – всесторонняя поддержка участников СВО и их семей, помощь жителям новых регионов. Эти направления активно реализуют первичные организации "Единой России" в муниципалитетах совместно с общественностью. Ещё одна важная тема – обсуждение обновлённой Народной программы. Муниципальные депутаты здесь играют ключевую роль: они ближе всего к людям, знают реальные проблемы территорий. Партии доверяют, на неё рассчитывают – и наша задача оправдать это доверие", - подчеркнул глава региона.

# Александр Моор

