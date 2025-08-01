  • 14 августа 202514.08.2025четверг
В Тюменской области пройдет турнир по борьбе на опоясках

Общество, 20:13 14 августа 2025

Проект по возрождению традиционной русской борьбы на опоясках стартует в Тюменской области. У молодежи региона появится возможность познакомиться с особенностями единоборства 15 августа в тобольской школе №16 имени Неймышева. Там пройдут тренировочные сборы для воспитанников спортклуба "Даль", сообщает инфоцентр регионального правительства.

Эксперты в области культурного наследия, фольклористы Ярослава и Николай Мельниковы познакомят участников с историей борьбы на опоясках и особенностями бытования в регионе. Тренеры Александр Ложкин и Вадим Недоступ продемонстрируют технику борьбы и научат правильно использовать опояски.

После Тобольска команда проекта отправится в Омутинский и Исетский районы. Завершится программа масштабным открытым турниром "Наше наследие", который будет посвящен памяти Андрея Александрова – историка этнографа, исследователя и хранителя нематериального этнокультурного достояния народов Тюменской области.

Проект по продвижению спортивного и культурного бренда региона реализуется при поддержке гранта губернатора Тюменской области.

# борьба , традиции

