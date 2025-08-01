В Тюмени назвали организации, где можно бесплатно получить ИТ-специальность

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Организации, где можно получить базовые навыки по ИТ-специальностям взрослым и детям назвали в Тюменской области. Первым доступны курсы региональной Школы программирования. Слушателями могут стать жители юга региона старше 17 лет. Ежегодно здесь обучают более 25 групп слушателей.

"На профильном сайте можно ознакомиться с курсами, попробовать записаться на ближайшие и благодаря удобной навигации зачислиться. Ближайшие – "Основы веб-дизайна", "Интернет-маркетинг", "Основы работы с базами данных, язык SQL", "Основы программирования на платформе "1С:Предприятие 8.3", Junior full stack веб-разработчик, "Тестировщик веб-приложений". Обучение бесплатное, количество мест ограничено", - рассказал директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 7,5 тыс. школьников от восьми до 17 лет обучили в Центре робототехники и АСУ Тюменской области за пять лет. В год обучают до 1,5 тыс. человек.

В регионе на базе школ действует 83 класса Центра. Больше всего в Тюмени – 17 и Тюменском районе – 15.

"Все они обеспечиваются нашими ресурсами, центр компетенций расположен в Тюменском технопарке. В центре робототехники и АСУ еще есть спецклассы - это GameDev станция, где обучают 3D-моделированию для компьютерных игр, разработка игр и приложений на платформах Unity и Unreal Engine. В этом году появится и третья платформа для разработки игр. Также работает класс 1С, на занятиях ребята изучают системное администрирование и основы программирования в системе "1С:предприятие 8". В школе юных нейроинженеров могут учиться школьники от 15 до 17 лет. Здесь нужны фундаментальные знания математики, есть входное тестирование. Ребята изучают основы нейросетевых технологий, искусственного интеллекта, компьютерного зрения. Эта тема очень востребована", - подчеркнул директор департамента.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прокачать навыки перед олимпиадами можно в проектной лаборатории Центра. Обучение доступно юным жителям юга области от 10 лет и старше.

Выпускник школы юных нейроинженеров Центра робототехники и АСУ, студент Тюменского государственного университета Андрей Балин является владельцем ИТ-компании. По его словам, еще в первый год обучения в Центре юный нейроинженер создал чат-бот по коммерческому заказу, работал в региональных и российских ИТ-компаниях, сейчас является техлидом в "ЭТП Мир".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Обучение в Центре робототехники сильно помогло мне в систематизации знаний и выстраивании направления в профессиональном развитии. Здесь работают преподаватели с практическим опытом, которые точно знают, какие конкретно знания и навыки нужны на каждом этапе. Благодаря обучению здесь, конкурсным работам, стажировкам, я смог собрать свою команду, которой доверяю и с которой мы сегодня делаем успешные ИТ-решения для компаний", - рассказал Андрей Балин.

Одна из последних разработок компании Андрея - цифровизация судейской системы для всероссийских соревнований по спортивной аэробике, которые пройдут в тюменской области в начале ноября.

По словам директора департамента информатизации, многие выпускники Центра и других учреждений региона достигли значительных успехов в ИТ-отрасли и научных исследованиях.

Оксана Корнеенкова