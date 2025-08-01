  • 14 августа 202514.08.2025четверг
В УФО реализуют 19 проектов под кураторством правительства России

Общество, 19:35 14 августа 2025

t.me/urfo_info

19 проектов под кураторством правительства России находятся в стадии реализации в Уральском федеральном округе. Семь - завершены. Совещание по реализации проектов института кураторства в Уральском федеральном округе провел первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.

По поручению полпреда Артёма Жоги в нем принял участие его заместитель Сергей Рындин. В ходе совещания главы регионов округа доложили первому вице-премьеру о текущем статусе реализации проектов кураторства.

Всего с начала реализации проектов удалось привлечь более 1,6 трлн рублей частных инвестиций и создать 44,7 тыс. рабочих мест. В целом по УрФО наблюдается положительная динамика реализации проектов, общий уровень достижения – более 95 %, сообщает пресс-служба полпреда президента в УФО.

# Артем Жога , Правительство РФ , УФО

