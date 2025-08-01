  • 14 августа 202514.08.2025четверг
  • USD79,6032
    EUR93,3875
  • В Тюмени 18..20 С 1 м/с ветер северо-западный

Развитие системы партийного строительства обсуждают единороссы в Тюмени

Политика, 19:28 14 августа 2025

ИА "Тюменская линия"

Актуальные вопросы партийного строительства обсудили в Тюмени на форуме муниципальных депутатов и актива регионального отделения "Единой России". Крупнейшее партийное мероприятие в этом году принял новый корпус Тюменского госуниверситета 14 августа.

Среди участников - секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев, лидер регионального отделения партии, губернатор Тюменской области Александр Моор, руководитель регионального исполкома Ольга Швецова, областные и муниципальные депутаты, актив первичных отделений, "Молодой Гвардии", сторонники партии. По словам Владимира Якушева, эта большая команда, задача которой - обеспечить оперативное решение вопросов жителей и эффективную обратную связь по всем принятым властью решениям.

"Необходимо чтобы все наши первичные, местные, региональные отделения, руководящие органы работали как одно целое. Только в таком формате, в тесной связке - от первичного звена на местах до фракции "Единой России" в Государственной Думе - мы можем воплотить задачи партии в конкретных делах", - подчеркнул он.

В этом плане вопросы партийного строительства имеют первостепенное значение. Ряды ведущей политической силы России систематически растут - только в Тюменской области с начала этого года в партию вступили 545 человек, к 31 декабря планируется принять еще порядка 900. Всего численность регионального отделения ЕР на август 2025 года составляет 30 тыс. 890 членов и 12 тыс. 303 сторонника. Все они в итоге должны быть проводниками идей от жителей, доносить до земляков идеологию и ценности "Единой России".

Чтобы четко выстроить эту инфраструктуру, 2024 был объявлен партией Годом первичных отделений. За это время была полностью обновлена документальная база, установлены показатели эффективности работы ПО, созданы федеральный и региональные Советы первичных отделений, разработаны методические материалы и курсы для секретарей. Следующий этап - выстраивание практического взаимодействия с депутатским корпусом, поэтому 2025 год - это Год муниципального депутата ЕР. Его цель - усиление роли народных избранников в решении актуальных проблем жителей, формировании и реализации народной программы партии, содействии достижению задач СВО, поддержке бойцов и их семей.

В данном плане муниципальное звено должно быть сильным - это представители партии, которые пользуются заслуженным авторитетом на своих территориях. Поэтому перед выдвижением кандидатов на выборы "Единая Россия" на постоянной основе проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путем открытого предварительного голосования. С 2009 года участие в процедуре ПГ обязательно для всех кандидатов от партии. В этом году в Тюменской области в Единый день голосования распределят 374 депутатских мандата, в мае-июне жители региона уже определили кандидатов, которые представят "Единую Россию" на сентябрьских выборах. Из них 18 - это участники специальной военной операции.

В целом разносторонняя поддержка бойцов и их родных - одна из основных задач всех ветвей власти. Это положение стало отдельным блоком обновленной народной программы ЕР. Об этом сказал губернатор региона Александр Моор.

"С первых дней СВО Тюменская область присоединилась к масштабной гуманитарной миссии партии. За эти годы на фронт доставлено более 560 тонн груза, это 45 машин разной вместимости. Для участников спецоперации в регионе действует 26 мер поддержки, еще 40 - для их семей. При участии "Единой России" создана организация ветеранов СВО "Держава", открыты ее отделения в 13 муниципалитетах", - отметил глава региона.

Сейчас партийный актив находится на старте большого электорального цикла, финалом которого станут выборы депутатов Госдумы в 2026 году. Опытные депутаты окажут помощь молодым кандидатам в подготовке к кампании, участию в дебатах и встречах с жителями. Также на форуме ценными знаниями с коллегами поделились заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев и замруководителя ЦИК партии Роман Романов.

Евгений Шевцова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , Владимир Якушев , депутаты , Единая Россия , муниципалитеты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:28 14.08.2025Развитие системы партийного строительства обсуждают единороссы в Тюмени
15:53 14.08.2025Названы главные цели стратегии развития Тюменской области
14:58 14.08.2025Депутат Госдумы Алексей Исаев назвал два вызова, которые стоят перед обществом
10:12 14.08.2025Павел Белявский напутствовал участников проекта "Боевой кадровый резерв"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора