Развитие системы партийного строительства обсуждают единороссы в Тюмени

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Актуальные вопросы партийного строительства обсудили в Тюмени на форуме муниципальных депутатов и актива регионального отделения "Единой России". Крупнейшее партийное мероприятие в этом году принял новый корпус Тюменского госуниверситета 14 августа.

Среди участников - секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев, лидер регионального отделения партии, губернатор Тюменской области Александр Моор, руководитель регионального исполкома Ольга Швецова, областные и муниципальные депутаты, актив первичных отделений, "Молодой Гвардии", сторонники партии. По словам Владимира Якушева, эта большая команда, задача которой - обеспечить оперативное решение вопросов жителей и эффективную обратную связь по всем принятым властью решениям.

"Необходимо чтобы все наши первичные, местные, региональные отделения, руководящие органы работали как одно целое. Только в таком формате, в тесной связке - от первичного звена на местах до фракции "Единой России" в Государственной Думе - мы можем воплотить задачи партии в конкретных делах", - подчеркнул он.

В этом плане вопросы партийного строительства имеют первостепенное значение. Ряды ведущей политической силы России систематически растут - только в Тюменской области с начала этого года в партию вступили 545 человек, к 31 декабря планируется принять еще порядка 900. Всего численность регионального отделения ЕР на август 2025 года составляет 30 тыс. 890 членов и 12 тыс. 303 сторонника. Все они в итоге должны быть проводниками идей от жителей, доносить до земляков идеологию и ценности "Единой России".

Чтобы четко выстроить эту инфраструктуру, 2024 был объявлен партией Годом первичных отделений. За это время была полностью обновлена документальная база, установлены показатели эффективности работы ПО, созданы федеральный и региональные Советы первичных отделений, разработаны методические материалы и курсы для секретарей. Следующий этап - выстраивание практического взаимодействия с депутатским корпусом, поэтому 2025 год - это Год муниципального депутата ЕР. Его цель - усиление роли народных избранников в решении актуальных проблем жителей, формировании и реализации народной программы партии, содействии достижению задач СВО, поддержке бойцов и их семей.

В данном плане муниципальное звено должно быть сильным - это представители партии, которые пользуются заслуженным авторитетом на своих территориях. Поэтому перед выдвижением кандидатов на выборы "Единая Россия" на постоянной основе проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путем открытого предварительного голосования. С 2009 года участие в процедуре ПГ обязательно для всех кандидатов от партии. В этом году в Тюменской области в Единый день голосования распределят 374 депутатских мандата, в мае-июне жители региона уже определили кандидатов, которые представят "Единую Россию" на сентябрьских выборах. Из них 18 - это участники специальной военной операции.

В целом разносторонняя поддержка бойцов и их родных - одна из основных задач всех ветвей власти. Это положение стало отдельным блоком обновленной народной программы ЕР. Об этом сказал губернатор региона Александр Моор.

"С первых дней СВО Тюменская область присоединилась к масштабной гуманитарной миссии партии. За эти годы на фронт доставлено более 560 тонн груза, это 45 машин разной вместимости. Для участников спецоперации в регионе действует 26 мер поддержки, еще 40 - для их семей. При участии "Единой России" создана организация ветеранов СВО "Держава", открыты ее отделения в 13 муниципалитетах", - отметил глава региона.

Сейчас партийный актив находится на старте большого электорального цикла, финалом которого станут выборы депутатов Госдумы в 2026 году. Опытные депутаты окажут помощь молодым кандидатам в подготовке к кампании, участию в дебатах и встречах с жителями. Также на форуме ценными знаниями с коллегами поделились заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев и замруководителя ЦИК партии Роман Романов.

Евгений Шевцова