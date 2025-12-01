Иван Квитка обозначил приоритеты законодательной политики на 2026 год

| Фото: ТГ-канал Ивана Квитки | Фото: ТГ-канал Ивана Квитки

Реализация нацпроектов, укрепление экономики, обороноспособности государства, поддержка участников СВО и семей с детьми, решение актуальных вопросов и наказов граждан останутся приоритетами законодательной деятельности депутатов Государственной думы РФ в 2026 году. Этот факт отметил депутат Госдумы Иван Квитка в своих соцсетях.

Подводя итоги осенней сессии парламента, он отметил, что депутаты приняли 588 законов. Большинство из них (71%) — прямого действия. Это значит, что они не требуют дополнительных подзаконных актов, исполняются сразу. Это самый высокий качественный показатель за последнее время.

"С учётом современных вызовов и новых задач, обозначенных президентом РФ, был принят бюджет страны. Формировали его, основываясь на выполнении всех социальных обязательств государства и достижении национальных целей", - подчеркнул Иван Квитка.

В новогодние праздники парламентарии усилят работу с избирателями в регионах. Первое пленарное заседание десятой сессии Госдумы запланировано на 13 января.