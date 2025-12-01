  • 23 декабря 202523.12.2025вторник
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Иван Квитка обозначил приоритеты законодательной политики на 2026 год

Политика, 17:49 23 декабря 2025

ТГ-канал Ивана Квитки | Фото: ТГ-канал Ивана Квитки

Реализация нацпроектов, укрепление экономики, обороноспособности государства, поддержка участников СВО и семей с детьми, решение актуальных вопросов и наказов граждан останутся приоритетами законодательной деятельности депутатов Государственной думы РФ в 2026 году. Этот факт отметил депутат Госдумы Иван Квитка в своих соцсетях.

Подводя итоги осенней сессии парламента, он отметил, что депутаты приняли 588 законов. Большинство из них (71%) — прямого действия. Это значит, что они не требуют дополнительных подзаконных актов, исполняются сразу. Это самый высокий качественный показатель за последнее время.

"С учётом современных вызовов и новых задач, обозначенных президентом РФ, был принят бюджет страны. Формировали его, основываясь на выполнении всех социальных обязательств государства и достижении национальных целей", - подчеркнул Иван Квитка.

В новогодние праздники парламентарии усилят работу с избирателями в регионах. Первое пленарное заседание десятой сессии Госдумы запланировано на 13 января.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госдума , Иван Квитка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:49 23.12.2025Иван Квитка обозначил приоритеты законодательной политики на 2026 год
19:20 19.12.2025Светлана Иванова: президент отметил конкретные результаты программы "Время героев"
19:02 19.12.2025Тюменская область системно готовит управленцев из числа ветеранов СВО
18:47 19.12.2025Евгений Воробьев: президент затронул важнейшую тему единения народов России

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора