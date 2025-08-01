О подготовке к паводку 2026 года рассказал Александр Моор

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прогноза по паводку в Тюменской области в 2026 году пока нет, однако с учетом опыта прошлых лет необходимо всегда быть готовыми к высокому уровню подъема воды в реках.

Об этом сообщил глава региона Александр Моор на пресс-конференции, посвященной 81-летию со дня образования Тюменской области.

"Прогноза по паводку появится ближе к весне с учетом информации об осадках, накоплении влаги в почве, промерзании. У нас за последние восемь лет на реке Ишим было три больших наводнения. Все три — максимальные за всю историю. Нужно всегда быть готовыми к высокому уровню воды", — прокомментировал губернатор.

Александр Моор напомнил, что прогноз по паводку в 2025 году был получен заблаговременно, от сигнала до пика воды был запас в месяц. В зонах возможного подтопления заранее обустроили временные насыпи, а также выкупили дома в населенных пунктах, которые расположены в пойме реки Ишим и которые часто топило. Жители этих домов получили выплаты, на которые купили квартиры или новые дома на высоком месте.

"Мы выполнили ряд мероприятий, и в 2025 году у нас ни одного жилого дома в пойме реки Ишим не было подтоплено. Что еще нужно сделать? Построить дамбу в 5 километров в Ялуторовске, чтобы гарантированно защитить город от любого наводнения", — отметил Александр Моор.