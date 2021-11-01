26 жителей Тюменской области умерли от COVID-19 за сутки

| Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Cмерть 26 пациентов с коронавирусом зафиксировали в Тюменской области. Заболели 318 человек, выздоровели 228, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 33 тыс. 548 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 тыс. 224 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 30 тыс. 646 человек.

В Москве заболели 3 тыс. 86 человек, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 72, в Московской области - 2 тыс. 46.

В Свердловской области выявили 716 случаев болезни, в Челябинской области - 653, в Ханты-Мансийском автономном округе - 237, в Курганской области - 199, на Ямале - 133.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 млн 570 тыс. 373 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 272 тыс. 755 летальных исходов, выздоровели 8 млн 268 тыс. 111 человек.