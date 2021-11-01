Владимир Якушев поставил перед регионами задачу снизить распространение COVID-19

Фото: uralfo.gov.ru Фото: uralfo.gov.ru

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией и вакцинация от COVID-19, а также ситуация на рынке труда стали основными темами совещания с главными федеральными инспекторами, которое провел полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Количество выявляемых случаев коронавируса по-прежнему сохраняется на высоком уровне. Однако коэффициент распространения инфекции, то есть, среднее количество людей, которых заражает один заболевший, на этой неделе в регионах УФО опустился ниже единицы и составил 0,99. В среднем по России этот показатель - 0,93.

"Введенные ограничения позволили замедлить темпы роста заболеваемости. Но перед регионами стоит более масштабная задача: снизить распространение инфекции в разы", - акцентировал внимание Владимир Якушев.

Коечный фонд загружен на 82,5%. Фактически занято 17 тыс. 419 коек, это на 3,3 тыс. меньше, чем неделей раньше. При этом высвободившиеся койки возвращают для оказания плановой медпомощи.

Что касается занятости населения, отмечается негативная тенденция к росту количества зарегистрированных безработных, констатировал полпред главы государства.

По данным на 26 ноября, численность зарегистрированных безработных в УФО составляет 61,2 тыс. человек - на 822 человека больше, чем неделей раньше. Количество людей, состоящих на учете в службах занятости, увеличилось в большинстве регионов УрФО.

"Надо разобраться, что произошло", - призвал коллег проанализировать ситуацию Владимир Якушев.

Евгений Бабенко