Водитель Infiniti погиб в аварии на трассе Тюмень – Омск

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

41-летний водитель автомобиля Infiniti погиб в аварии на 203-м км трассы Тюмень – Омск в Голышмановском районе 1 декабря. Сын мужчины доставлен в больницу, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"Автомобиль Infiniti выехал на федеральную трассу со второстепенной дороги, со стороны с. Усть-Ламенка, не пропустив большегруз Volvo с 17 тоннами груза. Для водителя 41-летнего водителя иномарки, жителя Тюмени, это имело фатальные последствия. Он скончался на месте аварии", – рассказали в региональной ГИБДД.

Удар был такой силы, что у внедорожника отпало колесо. 16-летний пассажир иномарки, сын водителя, доставлен в больницу с травмами. Обстоятельства ДТП выясняются.