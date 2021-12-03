Тюменцы и ямальцы - в числе победителей Всероссийского конкурса профмастерства в сфере соцобслуживания

| Фото: https://mintrud.gov.ru/ | Фото: https://mintrud.gov.ru/

Заведующая отделением социально-реабилитационной деятельности Центра медицинской и социальной реабилитации "Пышма" Светлана Малгина по итогам Всероссийского конкурса профмастерства в сфере соцобслуживания заняла второе место в номинации "Лучшая практика поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья".

Торжественная церемония награждения состоялась 29 ноября. Финалистов поздравил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, он также отметил, что проекты-победители войдут в библиотеку лучших практик для дальнейшего тиражирования в регионах. В общей сложности во всех этапах конкурса приняли участие более 2 тыс. специалистов, в финал вышли 262 участника по 15 номинациям из 72 субъектов.

Представители Ямало-Ненецкого автономного округа лидировали в номинациях "Лучшая практика ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами" (заместитель директора Центра социального обслуживания населения Лабытанги Наталья Сухорукова, 1 место) и в специальной номинации "Открытие года" (специалист по социальной работе отделения дневного пребывания детей и подростков Центра социального обслуживания населения Муравленко Яна Полонская, 2 место).