Салоны красоты: большинство клиентов не успели поставить вторую дозу вакцины

Большинство клиентов салонов красоты не успели поставить вторую дозу вакцины от коронавируса либо не знали о переходе предприятий, оказывающих эти виды услуг, на работу по QR-кодам. Новость о переносе сроков введения QR-кодов в салонах красоты владельцы бизнеса восприняли положительно.

"Я обрадовалась новости о том, что переход на систему QR-кодов перенесен с 3 на 24 декабря. Мы заранее всех наших клиентов предупреждали, что уже с 3 декабря приходить с кодами обязательно. Но большинство даже и не в курсе, не были готовы", — рассказала ИА "Тюменская линия" руководитель студии красоты La Belle Мери Симонян.

Напомним, переход на систему QR-кодов для предприятий общественного питания, салонов красоты, косметических и массажных салонов, соляриев, парикмахерских, баз отдыха, туристических баз Тюменской области перенесен с 3 на 24 декабря. Для посещения этих заведений необходимо будет предъявлять справку о вакцинации или перенесенном заболевании либо предоставлять отрицательный ПЦР-тест.