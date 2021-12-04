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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Салоны красоты: большинство клиентов не успели поставить вторую дозу вакцины

Экономика, 19:02 03 декабря 2021

Большинство клиентов салонов красоты не успели поставить вторую дозу вакцины от коронавируса либо не знали о переходе предприятий, оказывающих эти виды услуг, на работу по QR-кодам. Новость о переносе сроков введения QR-кодов в салонах красоты владельцы бизнеса восприняли положительно.

"Я обрадовалась новости о том, что переход на систему QR-кодов перенесен с 3 на 24 декабря. Мы заранее всех наших клиентов предупреждали, что уже с 3 декабря приходить с кодами обязательно. Но большинство даже и не в курсе, не были готовы", — рассказала ИА "Тюменская линия" руководитель студии красоты La Belle Мери Симонян.

Напомним, переход на систему QR-кодов для предприятий общественного питания, салонов красоты, косметических и массажных салонов, соляриев, парикмахерских, баз отдыха, туристических баз Тюменской области перенесен с 3 на 24 декабря. Для посещения этих заведений необходимо будет предъявлять справку о вакцинации или перенесенном заболевании либо предоставлять отрицательный ПЦР-тест.

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# QR-код , вакцинация , салон красоты

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