Тюменский молодежный театр занял первое место на международном конкурсе

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Проект тюменского молодежного "Экспериментального шекспировского театра" "Социальный театр" занял первое место на международном конкурсе "Мы вместе" в номинации "Культурное наследие" ("Волонтеры и НКО").

Финалисты премии были определены из 25 тыс. претендентов из 60 стран мира. Победителей определило компетентное жюри и эксперты. Дипломы победителям в номинации "Культурное наследие" вручила министр культуры России Ольга Любимова.