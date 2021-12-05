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Тюменский молодежный театр занял первое место на международном конкурсе

Общество, 10:14 05 декабря 2021

t-l.ru

Проект тюменского молодежного "Экспериментального шекспировского театра" "Социальный театр" занял первое место на международном конкурсе "Мы вместе" в номинации "Культурное наследие" ("Волонтеры и НКО").

Финалисты премии были определены из 25 тыс. претендентов из 60 стран мира. Победителей определило компетентное жюри и эксперты. Дипломы победителям в номинации "Культурное наследие" вручила министр культуры России Ольга Любимова.

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