Ученые ТюмГУ подключатся к обсуждению проекта ландшафтного парка в логу реки Тюменка

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Тюменский государственный университет подключится к обсуждению проекта ландшафтного парка в логу реки Тюменка, и к его реализации в рамках третьей миссии - вклад университетов в жизнь общества, развитие творческой индустрии, продвижение креативных проектов. Об этом на открытии биеннале 2021 года сообщил ректор ТюмГУ Иван Романчук.

"Для нас это важно, потому что при создании парка не обойтись без научных экспертных заключений специалистов, без согласования с ведущими специалистами различных отраслей", - заявил председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев.

Рабочая группа, по его словам, не прекращает изыскания. В ходе рассмотрения концепция уточняется, дополняется новыми идеями, предложениями.

"Так, мы пришли к пониманию, что на этом пространстве есть приемлемое место для создания биологического парка – посадки редких растений нашей территории, в это активно включаются биологи ТюмГУ, которые ещё несколько лет назад предлагали создать такой оазис,- пояснил он. - Специалист-гидролог Алексей Портнягин внес больше десятка конкретных предложений, связанных с увеличением водотока Тюменки, открытием замусоренных сегодня подземных источников, созданием плотинки и озера на территории парка. Археологи пытаются определить места, где возможны археологические раскопки".

Председатель общественной палаты Тюменской области выразил надежду, что посредством экогеопарка сформируется притягательное общественное городское пространство, куда поедут туристы, и которое будет соответствовать нацпроектам "Образование", "Наука и университеты".

"Парк станет местом воспитания подрастающего поколения в духе любви к истории, природе и богатствам недр нашего края", - уверен он.