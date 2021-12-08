В Тобольском драмтеатре пройдет премьера спектакля в жанре мусорного балета

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Премьера спектакля "Геркулес и Авгиевы конюшни" по пьесе драматурга Фридриха Дюрренматта состоится в Тобольском драматическом театре 11 и 12 декабря.

Режиссер и художник-постановщик спектакля Петр Норец. Он определяет жанр спектакля как мусорный балет. Он же создал сценографию постановки. Над спектаклем также работают композитор Станислав Журавлев, видеограф Светлана Жадько и труппа Тобольского драматического театра имени П. П. Ершова.

"Пьесу я прочитал еще в 2013 году и уже тогда мне захотелось ее поставить, однако не было главного сценографического решения. Его, как водится, подсказала жизнь. Речь об экологии, проблеме мусора, которая, касается нас всех, и которую, мы все усугубляем. К тому же, мне, по натуре, очень близка сатира, едкий юмор, а пьеса полна этим, так что выплескивается через край", - рассказал Петр Норец.

Выпуск спектакля является итогом лаборатории драматического театра в рамках нового сезона "Арт-лабораторий" Международного фестиваля-школы современного искусства "Территория" и программы социальных инвестиций "Формула хороших дел" компании СИБУР.

Евгений Новоселов