В Ишиме вынесут приговор водителю автобуса за смертельную аварию

| Фото: tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

В Тюменской области водителя автобуса обвиняют в дорожной аварии, в результате которой погибли два человека, сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы региона.

20 ноября текущего мужчина в Ишиме на автобусе KING LONG выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21102. В результате аварии 19-летнему водителю авто и пассажиру были причинены тяжкие телесные повреждения, в результате которых они скончались.

По решению суда водитель будет находиться в СИЗО до 19 января 2022 года. Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.