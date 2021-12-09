Владимир Якушев оценил социально-экономическое развитие регионов УФО

| Фото: Пресс-служба полномочного представителя президента в УФО | Фото: Пресс-служба полномочного представителя президента в УФО

На 6% вырос индекс промышленного производства в Уральском федеральном округе за 10 месяцев 2021 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года. На 13 % больше отгружено товаров собственного производства. Такие данные были представлены на Совете по социально-экономическому развитию регионов Уральского федерального округа провел полпред президента в УФО Владимир Якушев.

Доля налогов Уральского федерального округа в федеральном бюджете составляет 40 процентов. Опережающими темпами идет строительство жилых домов. По сравнению с январем-октябрем 2020 года, объем увеличился на 27,5 %. На 1 ноября введено 5,59 млн кв. м жилья (план на год - 7,1 млн кв. м – прим.). В два раза выросло количество закладываемых при строительстве многоквартирных домов квадратных метров, сообщает пресс-служба уральского полпреда.

В то же время, по некоторым показателям есть отрицательная динамика. В частности, по объему инвестиций в основной капитал. В январе-сентябре индекс инвестиций в основной капитал в УФО к аналогичному периоду прошлого года снизился.

"Причины тому как объективные, так и субъективные: завершение крупных инвестпроектов в прошлом году, сокращение капиталовложений со стороны крупных инвесторов. Рост цен на строительные материалы, ограничительные меры, связанные с пандемией, и другие факторы. Важно тщательно проанализировать все моменты и выработать план дальнейших действий", - отметил Владимир Якушев.

Главы регионов УФО проинформировали полпреда, что работа по привлечению инвестиций на территории продолжается. У каждого региона есть проекты, в том числе крупные. Многие - в высокой степени проработки. Благодаря им, регионы смогут наверстать объемы 2021 года и достичь плановых показателей по достижению национальных целей развития России до 2024 и 2030 годов.

В заключении полпред обратил внимание глав регионов на подготовку к новогодним праздникам. Организовать бесперебойную работы систем жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и других. "Особенно важно проработать вопрос с органами соцзащиты в части помощи пожилым людям, чтобы они не оставались один на один со своими проблемами в дни каникул", - подчеркнул Якушев.