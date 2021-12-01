Тюменец оплатил долг по транспортному налогу после ареста BMW

| Фото: Официальный twitter-аккаунт ФССП России | Фото: Официальный twitter-аккаунт ФССП России

Более 80 тыс. рублей задолжал тюменец по транспортному налогу на большегруз, находящийся у него в собственности. Как сообщает ФССП по Тюменской области, в ходе рейда выяснилось, что на должника зарегистрирован также автомобиль BMW.

На иномарку был составлен акт описи и ареста, а машина помещена на спецстоянку. В этот же день автовладелец предъявил чек о полном погашении долга и вернул свой автомобиль. Также ему пришлось оплатить исполнительский сбор более 5 тыс. рублей.

А вот тюменцу, в отношении которого возбуждено более 20 исполнительных производств, пришлось расстаться с автомобилем. Его Toyota арестована и будет передана в Росимущество для реализации на торгах.