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Тюменец оплатил долг по транспортному налогу после ареста BMW

Общество, 11:56 10 декабря 2021

Официальный twitter-аккаунт ФССП России | Фото: Официальный twitter-аккаунт ФССП России

Более 80 тыс. рублей задолжал тюменец по транспортному налогу на большегруз, находящийся у него в собственности. Как сообщает ФССП по Тюменской области, в ходе рейда выяснилось, что на должника зарегистрирован также автомобиль BMW.

На иномарку был составлен акт описи и ареста, а машина помещена на спецстоянку. В этот же день автовладелец предъявил чек о полном погашении долга и вернул свой автомобиль. Также ему пришлось оплатить исполнительский сбор более 5 тыс. рублей.

А вот тюменцу, в отношении которого возбуждено более 20 исполнительных производств, пришлось расстаться с автомобилем. Его Toyota арестована и будет передана в Росимущество для реализации на торгах.

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# долги , приставы

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