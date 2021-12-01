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Тоболяк заплатит за смерть избитого парня 200 тысяч рублей

Происшествия, 14:26 10 декабря 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

200 тыс. рублей выплатит виновник гибели молодого тоболяка его отцу, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Ранее мужчина обратился в суд с иском о компенсации морального вреда в 1 млн рублей.

В время драки сын истца получил множественные телесные повреждения и фактически стал инвалидом от полученных черепно-мозговых травм, ушибов головного мозга тяжелой степени, переломов теменных, височных и лобных костей.

В феврале 2015 года суд признал тоболяка, избившего парня, виновным и назначил ему лишение свободы за причинение тяжкого вреда здоровью.

Потерпевший молодой человек постоянно лечился в условиях стационара и умер 2 января 2017 года. Отец требовал от виновника 1 млн рублей.

Тобольский городской суд частично удовлетворил исковые требования истца к виновнику гибели своего сына. Суд обязал ответчика выплатить отцу умершего 200 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

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# компенсация , суд

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