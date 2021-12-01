Тюменки станут героинями новой программы "День здоровья" на телеканале "Тюменское время"

| Фото: телеканала "Тюменское время" | Фото: телеканала "Тюменское время"

Новую программу "День здоровья" начнут показывать на телеканале "Тюменское время" по понедельникам в 16 часов 30 минут. Ее ведет Мария Ремезова, сообщает телеканал.

Длительность каждого выпуска - 30 минут. Зрители узнают самые актуальные новости из области медицины и экспертные мнения. Обо всем, что происходит в здравоохранении Тюменской области, расскажут авторитетные гости программы. Стать участницами смогут жительницы Тюмени, одна из рубрик программы - в поиске героини.

"Стать героиней программы может любая тюменка, которой есть, что рассказать о здоровом образе жизни, о сохранении молодости и красоты, - рассказала автор и ведущая программы Мария Ремезова. - Главное, чтобы у вас были свои уникальные рецепты сохранения бодрости тела и духа. Ведь не секрет, что наше здоровье в наших с вами руках".

Как стать участницей "Дня здоровья", зрительницы узнают из эфиров программы.