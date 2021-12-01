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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Смерть 19 пациентов с COVID-19 зафиксировали в Тюменской области

Общество, 14:31 11 декабря 2021

19 пациентов с коронавирусом скончались в Тюменской области за сутки. Заболели 305 человек, выздоровели 398, сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего за последние сутки в России выявлено 30 тыс. 288 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8% не имели клинических проявлений болезни.

Зафиксирован 1 тыс. 171 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 36 тыс. 446 человек.

В Москве выявили 3 тыс. 140 случаев, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 045, в Московской области - 1 тыс. 833.

В Свердловской области заболели 661 человек, в Челябинской области - 623, в Ханты-Мансийском автономном округе - 204, в Курганской области - 187, на Ямале - 126.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 млн 986 тыс. 967 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 288 тыс. 351 летальный исход, выздоровели 8 млн 709 тыс. 964 человека.

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