  • 11 декабря 202511.12.2025четверг
  • USD77,8998
    EUR91,3806
  • В Тюмени -8..-10 С 3 м/с ветер южный

12 декабря - события дня

Общество, 18:00 11 декабря 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в музее "Дом Машарова" (ул. Ленина, 24) откроется выставка "Кожа со Смыслами". 6+

В Тюмени в 10 часов в Колледже искусств (ул. Республики, 152) начнется II межнациональный форум "Мы - единое целое". 18+

В Тюмени в 10 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (​ул. Челюскинцев, 46) начнется мероприятие, посвященное подведению итогов работы добровольческого движения в 2025 году. 12+

В Тюмени в 12 часов в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" начнется мужская индивидуальная гонка второго этапа Альфа-Банк Кубка России. 6+

В Тюмени в 14 часов на ул. Ленина, 69А (вход со двора) начнется презентация приложения "Радар" для участников "Движения первых". 12+

В Тюмени в 17 часов в ТРЦ "Гудвин" (ул. М. Горького, 70) начнется концертная программа "Вперёд, Россия!". 0+

В Тюмени в 17 часов в библиотеке им. М.М. Пришвина (ул. Ватутина, 14/1) начнется лекция "Традиции русского святочного рассказа в творчестве Ф.М. Достоевского". 12+

В Тюмени в областной думе (ул. Республики, 52) пройдет торжественное открытие и пленарное заседание межрегиональной конференции "Актуальные вопросы развития ранней помощи детям и их семьям в регионах: перемены, вызовы, перспективы". 18+

Интересное в этот день:

627 — Битва при Ниневии — ключевое сражение византийско-персидской войны начала VII века. Завершилась победой византийцев.

1817 — в Москве состоялось торжественное открытие Манежа.

1911 — столица Индии перемещена из Калькутты в Дели.

1941 — Великая Отечественная война: освобождены Солнечногорск и Сталиногорск.

1946 — Сиам стал членом ООН.

1955 — рабочий посёлок Братск преобразован в город.

1959 — в Бангкоке начались первые Игры полуострова Юго-Восточной Азии.

1961 — запущен на орбиту первый в мире радиолюбительский спутник OSCAR-1.

1989 — начался Второй Съезд народных депутатов СССР.

1993 — всенародным голосованием принята новая Конституция Российской Федерации.

2021 — нидерландский автогонщик Макс Ферстаппен впервые стал чемпионом по автогонкам в классе "Формула-1".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:25 11.12.2025Тюменцы приняли участие в первом заседании обновленного Совета по молодежной политике УФО
20:00 11.12.2025Тюменский проект по продвижению донорства отметили на всероссийском конкурсе
19:34 11.12.20252 тыс. единиц оборудования для майнинга изъяли в Тюменской области
19:01 11.12.2025Опытом ранней помощи в Тюменской области делятся со специалистами из других регионов

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора