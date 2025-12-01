12 декабря - события дня

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в музее "Дом Машарова" (ул. Ленина, 24) откроется выставка "Кожа со Смыслами". 6+

В Тюмени в 10 часов в Колледже искусств (ул. Республики, 152) начнется II межнациональный форум "Мы - единое целое". 18+

В Тюмени в 10 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (​ул. Челюскинцев, 46) начнется мероприятие, посвященное подведению итогов работы добровольческого движения в 2025 году. 12+

В Тюмени в 12 часов в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" начнется мужская индивидуальная гонка второго этапа Альфа-Банк Кубка России. 6+

В Тюмени в 14 часов на ул. Ленина, 69А (вход со двора) начнется презентация приложения "Радар" для участников "Движения первых". 12+

В Тюмени в 17 часов в ТРЦ "Гудвин" (ул. М. Горького, 70) начнется концертная программа "Вперёд, Россия!". 0+

В Тюмени в 17 часов в библиотеке им. М.М. Пришвина (ул. Ватутина, 14/1) начнется лекция "Традиции русского святочного рассказа в творчестве Ф.М. Достоевского". 12+

В Тюмени в областной думе (ул. Республики, 52) пройдет торжественное открытие и пленарное заседание межрегиональной конференции "Актуальные вопросы развития ранней помощи детям и их семьям в регионах: перемены, вызовы, перспективы". 18+

Интересное в этот день:

627 — Битва при Ниневии — ключевое сражение византийско-персидской войны начала VII века. Завершилась победой византийцев.

1817 — в Москве состоялось торжественное открытие Манежа.

1911 — столица Индии перемещена из Калькутты в Дели.

1941 — Великая Отечественная война: освобождены Солнечногорск и Сталиногорск.

1946 — Сиам стал членом ООН.

1955 — рабочий посёлок Братск преобразован в город.

1959 — в Бангкоке начались первые Игры полуострова Юго-Восточной Азии.

1961 — запущен на орбиту первый в мире радиолюбительский спутник OSCAR-1.

1989 — начался Второй Съезд народных депутатов СССР.

1993 — всенародным голосованием принята новая Конституция Российской Федерации.

2021 — нидерландский автогонщик Макс Ферстаппен впервые стал чемпионом по автогонкам в классе "Формула-1".