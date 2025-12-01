Опытом ранней помощи в Тюменской области делятся со специалистами из других регионов

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Межрегиональная конференция "Актуальные вопросы развития ранней помощи детям и их семьям в регионах: перемены, вызовы, перспективы" проходит в Тюмени 11 и 12 декабря. Ее участниками стали специалисты из разных регионов России.

Участники побывали на экскурсиях в детскому сад № 133 Тюмени, благотворительной организации "Открой мне мир" и Перинатальном центре, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Также они посетили Региональный центр сопровождения и комплексной реабилитации инвалидов, где им рассказали о работе службы ранней помощи в системе социальной защиты населения.

Пленарное заседание конференции пройдет в Тюменской областной думе 12 декабря. В нем примет участие инициатор и модератор мероприятия — первый заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.