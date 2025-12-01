Тюменский проект по продвижению донорства отметили на всероссийском конкурсе
Проект тюменки Светланы Макеевой "Делаем добро вместе: развитие добровольного донорства в Год защитника Отечества" признали лучшим по итогам всероссийской акции-конкурса "Код донора. Защитники Отечества".
Инициатива, разработанная координатором донорского движения Тюменского регионального отделения Российского Красного Креста, нацелена на формирование устойчивых традиций добровольчества и создание благоприятной среды для устойчивого роста числа активных доноров.
Награду Светлане Макеевой вручил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук. Он отметил уникальность и эффективность проекта.
Акция "Код донора. Защитники Отечества" приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ее цель — пополнение запасов крови, сохранение исторической памяти о подвиге участников донорского движения военных лет, продолжение традиций взаимопомощи, поддержки и солидарности в российском обществе.