Тюменцы приняли участие в первом заседании обновленного Совета по молодежной политике УФО

Фото: пресс-служба полпреда президента в УФО

30 молодых людей обменялись идеями и представили свои проекты на первом заседании нового состава Совета по молодежной политике Уральского федерального округа. Встреча прошла в Челябинске 11 декабря.

"Определили принципы дальнейшей работы — это включенность, открытость, инициативность. Уверен, идеи ребят станут реальной силой, меняющей нашу жизнь к лучшему", — прокомментировал полпред президента в Уральском федеральном округе Артём Жога.

Интересы молодежи представляют жители УФО в возрасте от 12 до 34 лет, в том числе шесть человек из Тюменской области, которые прошли конкурсный отбор.

Руководитель Федерации инклюзивных танцев Тюменской области Динара Новикова представила на получение гранта проект инклюзивного фестиваля "Танцы без границ" для детей с ограниченными возможностями здоровья.

"Артем Жога поддержал наш проект и выделил грантовую помощь. Значит, в 2026 году у нас появится возможность организовать второй инклюзивный фестиваль на уровне Уральского округа", — отметила Динара Новикова.