2 тыс. единиц оборудования для майнинга изъяли в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Более 2 тыс. единиц оборудования для майнинга изъяли в Тюменской области в рамках двух уголовных дел. Реализацию комплексного плана по борьбе с "серым" майнингом обсудили на заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в регионе.

За время действия плана АО "Россети Тюмень" выявили 21 объект в ИЖС, АО "Газпром энергосбыт Тюмень" собрали информацию о 22 физических лицах, которые занимались "серым" майнингом, в том числе в многоквартирных домах, сообщает информационный центр правительства региона.

"Мы видим, что нужно донастроить работу по выявлению и пресечению деятельности незаконного майнинга, — отметил заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов. — Особенно это касается работы в многоквартирных домах. Майнинг в них редко, но фиксируется. Будем отдельно эти вопросы прорабатывать и усиливать тесное взаимодействие с УМВД".