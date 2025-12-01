  • 11 декабря 202511.12.2025четверг
О сильном ветре предупреждают жителей Тюменской области

Общество, 17:57 11 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Метель и сильный ветер ожидаются на территории Тюменской области 14 декабря. В отдельных районах порывы могут достигать 17 метров в секунду, сообщает информационный центр правительства региона.

На федеральных трассах началась превентивная обработка во избежание гололеда. Дорожная техника круглосуточно находится на дежурстве.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Уточнить актуальную информацию можно по телефону диспетчерской службы ФКУ "Уралуправтодор": 8-800-200-63-06.

