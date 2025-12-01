О сильном ветре предупреждают жителей Тюменской области
Метель и сильный ветер ожидаются на территории Тюменской области 14 декабря. В отдельных районах порывы могут достигать 17 метров в секунду, сообщает информационный центр правительства региона.
На федеральных трассах началась превентивная обработка во избежание гололеда. Дорожная техника круглосуточно находится на дежурстве.
Водителей просят быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.
Уточнить актуальную информацию можно по телефону диспетчерской службы ФКУ "Уралуправтодор": 8-800-200-63-06.