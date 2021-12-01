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Благотворительное дог-шоу пройдет в Тобольске

Общество, 09:02 14 декабря 2021

группа "Кинологическое объединение "Лидер",г. Тобольск" ВКонтакте | Фото: группа "Кинологическое объединение "Лидер",г. Тобольск" ВКонтакте

Ежегодное благотворительное костюмированное дог-шоу кинологического объединения "Лидер" состоится в мультицентре "Моя территория" 19 декабря в 12 часов. Его цель — помочь бездомным животным.

Стать участниками мероприятия приглашают тоболяков со своими питомцами. На дог-шоу оцениваются костюм на собаке и творческие выступления в паре с владельцем. Участвовать могут питомцы трех возрастных категорий: с трех до шести месяцев, с шести до девяти месяцев, с девяти до двенадцати месяцев.

Для бездомных собак на дог-шоу планируют собрать корм и другие необходимые вещи — поводки, амуницию.

Стоимость участия в дог-шоу с питомцем — 100 рублей, запись по телефону 8-904-88-81-574. Регистрация продлится до 17 декабря.

Вход на мероприятие по QR-коду о вакцинации либо перенесенном заболевании COVID-19 и паспорту.

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# благотворительность , собаки

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