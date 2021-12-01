В Тюменской области заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детей выросла на 54%

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Заболеваемость ОРВИ среди детей выросла на 54% по итогам прошлой недели, с 6 по 12 декабря.

Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора. В целом в Тюменской области заболеваемость населения ОРВИ и гриппом за прошлую неделю увеличилась на 41% по сравнению с предыдущей неделей и на 12% выше недельного эпидемического порога.

"Согласно мониторинга циркуляции вирусов ОРВИ и гриппа на прошлой неделе зарегистрированы вирусы гриппа А (H3N2), парагриппа, а также вирусы не гриппозной этиологии", - отметили эксперты.

В регионе продолжается прививочная кампания. Поступило более 714 тыс. доз вакцины против гриппа для иммунизации детского и взрослого населения. На 13 декабря привито 679 тыс. человек (43,6% от всего населения, 72,7% от плана), в том числе более 223 тысяч детей (85,7% от плана).

"Основные меры профилактики респираторных инфекций: носите защитные маски, чаще мойте руки и используйте дезинфицирующие средства, не забывайте соблюдать социальную дистанцию. После контактов с вероятно больными нужно умыть лицо и руки, прополоскать горло и промыть нос солевым изотоническим раствором или питьевой водой, не забыть про глаза, заменить маску. При появлении первых признаков заболевания не занимайтесь самолечением, обращайтесь к врачу", - говорят специалисты.