Мария Трофимова: фильм "Елки 8" привлечет туристов в Тюменскую область

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Елки 8" – теплое, волшебное кино. После его просмотра испытываешь абсолютно фантастические эмоции. Об этом рассказала директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова после премьеры фильма "Елки 8" в Тюмени 13 декабря.

"Во-первых, много локаций. Во-вторых, многое в фильме связано с нашей историей. Видишь на экране логотип Visit Tyumen и понимаешь, что ради этого стоило заниматься туризмом, развивать это направление. Мы гордимся тем, что на экраны страны выйдет самый новогодний, чудесный, волшебный фильм, после которого многие приедут на праздники в Тюменскую область", – поделилась Мария Трофимова.

Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области назвала кинотуризм трендовым направлением и напомнила о фильме "Тобол", съемки которого проходили в Тобольске. По ее мнению, многие люди выбирают, куда им отправиться в путешествие, ориентируясь по фильмам и роликам. "Полагаем, что после просмотра многие жители страны выберут для отдыха Тюмень с ее термальными источниками, Тобольск. Много всего в фильме было представлено", – заключила она.

Напомним, премьера кинокомедии "Елки 8" состоялась в Тюмени 13 декабря. В российский же прокат фильм выйдет 16 декабря.

Восьмая часть комедии "Елки" впервые снималась по всей стране. Производством картины занимались студия Bazelevs и онлайн-кинотеатр IVI. Кинолента войдет в линейку IVI Originals.

Инна Пахомова