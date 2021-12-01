Тюменка зарегистрировала в квартире 16 иностранцев

| Фото: Twitter УМВД России | Фото: Twitter УМВД России

Женщину, подозреваемую в незаконной регистрации мигрантов, задержали в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

С апреля по ноябрь 2021 года неработающая 42-летняя тюменка зарегистрировала в своей квартире по ул. Жуковского 16 иностранных граждан. Женщина утверждает, что никакой финансовой выгоды не получила, а иностранцев в своей квартире поставила на учет на безвозмездной основе.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Женщине грозит лишение свободы на срок до трех лет.