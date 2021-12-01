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Житель Тюменской области волоком дотянул до пункта металлоприема канатный строп

Происшествия, 17:24 16 декабря 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Жителя с. Ярково задержала полиция по подозрению в краже канатного стропа с автокрана. Как сообщает УМВД Тюменской области, ущерб владельцу составил 10 тыс. рублей.

В полицию обратился 40-летний мужчина, рассказавший, что неизвестный украл у него приспособление для захвата и транспортировки грузов. Свое имущество потерпевший обнаружил в пункте приема металлолома рядом с местом работы. Он уточнил, что строп лежал на территории строящегося частного дома.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. 43-летнего ярковчанина задержали и доставили в отдел полиции. Как выяснилось, злоумышленник по пути к родителям увидел на земле лежавший без присмотра строп и решил его похитить.

30-килограммовую находку мужчина волоком дотянул до пункта металлоприема и сдал, выручив 600 рублей. В настоящее время строп изъят и будет возвращен законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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# кража , уголовное дело , Ярково

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