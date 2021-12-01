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Мошенники выманили у жительницы Ишима 150 тысяч рублей

Происшествия, 18:21 16 декабря 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

150 тыс. рублей лишилась жительница Ишима, поверив телефонным мошенникам, сообщает УМВД Тюменской области.

Потерпевшая рассказала следователю, что ей поступил звонок с незнакомого номера, собеседница представилась сотрудником полиции. Она сообщила жертве, что якобы мошенники оформляют на ее имя кредит.

Злоумышленница убедила женщину, что для поимки преступников необходимо выполнить инструкции "сотрудника банка", а также, что в соответствии с законом, она не имеет права разглашать данную информацию.

Далее неизвестная перевела звонок на своего "коллегу". Мужчина, представившийся банковским сотрудником, заверил потерпевшую, что для сохранения денег ей необходимо закончить оформление кредита и перевести полученные деньги на "безопасный" счет.

Выполнив все инструкции, женщина поняла, что ее обманули и обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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# мошенничество , уголовное дело

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