В Тюменской области завершается плановая вакцинация от коронавирусной инфекции

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Плановая вакцинация от COVID-19 завершается в Тюменской области. Об этом сообщила директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова.

По ее словам, нужно было привить 937 тыс. человек. По данным на 18 декабря, первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции поставили более 971 тыс. жителей, а полный курс прошли 899 тыс. 159 человек.

"Мы практически выполнили плановое значение и я благодарю за это тюменцев, - подчеркнула Наталья Логинова. - Я уверена, что те, кто привился и соблюдает соответствующие ограничения, проведет предстоящие новогодние праздники в здравии и хорошем настроении".

Отметим, что по данным регионального Роспотребнадзора заболеваемость COVID-19 в Тюменской области продолжает снижаться. За 49-ю неделю показатель уменьшился на 2% по сравнению с 48-й неделей. Как отметила глава ведомства Галина Шарухо, стабилизация заболеваемости отмечается в регионе на протяжении уже шести недель.

Напомним также, что лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель" прекращает работать как инфекционный моногоспиталь. Он станет местом реабилитации переболевших коронавирусом и начнет принимать пациентов 27 декабря.

Николай Ступников