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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменка пришла на помощь упавшему прохожему

Происшествия, 15:26 20 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Неравнодушная тюменка спасла жизнь прохожему, разбившему при падении голову 19 декабря, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Женщина случайно оказалась рядом в тот момент, когда 50-летний тюменец упал и ударился головой об урну. Сначала она проверила, в сознании ли пострадавший, потом, не получив внятного ответа на вопросы, набрала 103.

Дождавшись бригаду, прибывшую на вызов через 12 минут, она указала, где лежит пострадавший. Медики обработали пациенту рану на голове и наложили асептическую повязку. Потом мужчину доставили в Областную клиническую больницу № 2.

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# скорая помощь

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