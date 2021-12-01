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Набор открыток по произведениям Крапивина выпустили в Тюмени

Общество, 16:59 23 декабря 2021

Набор открыток по произведениям Владислава Крапивина издали в рамках акции памяти о писателе. В набор вошли 17 лучших работ участников творческого марафона "Крапивинская открытка", сообщает городской департамент культуры.

На марафон школьники прислали 140 рисунков и аппликаций. Изображения для набора открыток отобрала тюменский художник Альфея Мухаметова. Среди них работы воспитанников изостудии "Фантазия", учащихся детской школы искусств им. Знаменского, учеников православной гимназии, гимназии № 12 и воспитанников творческой студии центра развития творчества детей и юношества "Бригантина".

Как сообщили организаторы конкурса, распространяться набор открыток не будет — всего было издано тридцать экземпляров. Большую часть из них вручили юным художникам — участникам творческого марафона. Ознакомиться с набором можно в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14).

Влада Нерадовская

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# Владислав Крапивин , конкурсы , открытки

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