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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Минздрав России: вакцинация подростков может быть только добровольной

Общество, 17:10 23 декабря 2021

Точка жизни во ВКонтакте | Фото: Точка жизни во ВКонтакте

Вакцинация подростков от СOVID-19 добровольная, разночтений быть не может, об этом заявляют эксперты министерства здравоохранения России.

Напомним, в конце ноября ведомство зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник-М" для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно.

"Вакцинация подростков от СOVID-19 будет исключительно добровольной, по письменному заявлению родителей, - это четко прописано в приказе минздрава России о ее включении в календарь прививок по эпидпоказаниям. Тут никаких разночтений быть не может", - отметил директор НМИЦ здоровья детей минздрава РВ Андрей Фисенко.

Ведомство собрало основные тезисы экспертов по этому вопросу в специальных карточках.

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Телеграм-канал министерства напоминает, что вакцина включена в национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям. У подростков, как и у взрослых, могут наблюдаться случаи тяжелого течения коронавируса, вплоть до летальных исходов. В группе риска находятся дети подросткового возраста, имеющие хронические заболевания, избыточный вес, а также дети, получающие иммуносупрессивную терапию.

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# COVID-19 , коронавирус

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