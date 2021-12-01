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Эксперт Роспотребнадзора: инкубационный период при заражении "омикроном" составляет три-шесть дней

Общество, 16:47 23 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Инкубационный период при заражении штаммом коронавируса "омикрон" составляет несколько дней, но симптомы болезни могут проявиться уже на следующий сутки после инфицирования, рассказала РИА Новости заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

"По сегодняшним данным, инкубационный период при заражении вариантом омикрон чаще всего составляет три-шесть дней. Учитывая способность нового штамма быстрее распространяться, есть вероятность появления симптомов уже на следующий или через день после контакта", — сообщила она.

Эксперт отметила, что быстрый рост числа заболевших в ряде стран указывает на сокращение инкубационного периода при "омикроне" по сравнению со штаммом "дельта".

Штамм коронавируса "омикрон", который отличается от предыдущих вариантов большим количеством новых мутаций, выявили в ноябре в Африке. Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания классифицировала его как вызывающий беспокойство. Специалисты считают, что заражаться им могут и переболевшие, и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.

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# коронавирус , Роспотребнадзор

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