В России могут создать отдельную программу развития территорий для многодетных семей

| Фото: Минсельхоз РФ | Фото: Минсельхоз РФ

В России могут создать отдельную программу развития территорий для многодетных семей. Об этом сказал президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста из Татарстана о многодетных семьях.

"В России огромные деньги выделяются на развитие инфраструктуры", - подчеркнул глава государства. Президент пообещал "состыковать" эту проблему с планами развития.

Отметим, в Тюменской области с 2011 года действует программа по предоставлению земельных участков. За это время участки получили 9 тысяч 270 многодетных семей. С начала 2021 года - 225 многодетных семей.