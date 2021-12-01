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В селах Тобольского района установили новые детские площадки

Общество, 17:17 25 декабря 2021

администрация Тобольского района ВКонтакте | Фото: администрация Тобольского района ВКонтакте

Детские игровые комплексы установили в селах Тобольского района. Главы территорий вместе с жителями решали, где будет расположена детская площадка и самостоятельно заключали договоры на поставку и монтаж архитектурных форм, сообщает администрация Тобольского района.

В п. Прииртышском на месте старых игровых конструкций вырос огромный корабль, в с. Малая Зоркальцева рядом с обновленным клубом установили "космический" городок. В Абалаке возвели замок с башнями, эта площадка установлена в селе по поручению губернатора Тюменской области.

Детские комплексы также установили в с. Преображенка, д. Тахтагул, д. Подрезова, д. Русские Медянки, д. Башкова, д. Сабанаки, с. Дегтярёво, д. Загваздина и с. Карачино.

Деньги на их приобретение и монтаж сельским поселениям выделили из районного бюджета.

В п. Надцы, д. Овсянникова, д. Полуянова, п. Сетово и д. Хмелёва оборудование для детских городков завезли, их смонтируют в 2022 году.

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# детские площадки

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