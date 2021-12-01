Тюменские ИТ-компании могут представить свои разработки на национальном конкурсе
Принять участие во втором национальном конкурсе "ПРОФ-IT.Инновация" предлагают ИТ-компаниям Тюмени. Его цель — поиск и популяризация инновационных решений в области цифровизации экономической деятельности, которые можно применить в государственном и муниципальном управлении.
Среди номинаций конкурса — "Большие данные", "Технологии беспроводной связи", "Распределенный реестр", "Цифровой двойник" и "Технологии виртуальной и дополненной реальности" и другие. К участию приглашаются микропредприятия, малый, средний и крупный бизнес, стартапы и некоммерческие организации.
Организатор конкурса — Экспертный центр электронного государства.
Подача заявок продлится до 22 февраля 2022 года, сообщает департамент информатизации Тюменской области. Награждение победителей состоится на X Всероссийском форуме "ПРОФ-IT".